Serie A, Di Canio: "Vi dico la mia griglia di partenza". E su Mancini...

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© foto di Federico De Luca

Paolo Di Canio, intervistato dal Corriere della Sera, si è espresso anche sulla Nazionale. Questo il pensiero dell'ex calciatore: "Mi sono espresso in suo favore in tempi non sospetti, sa come si vince. Mi ha infastidito aver sentito parlare di alto tradimento, in un paese in cui si invoca il recupero per rapinatori e assassini, Mancini non può essere riabilitato perché è andato in Arabia?".

Poi, sul campionato, ha stilato la propria griglia di partenza: "Inter distaccata, poi Juve e Napoli, dopo Milan e Roma. L'Inter ha maggiore consapevolezza e il valore è la società. E le altre grandi hanno cambiato tecnico. Allegri? Prende una squadra stremata dal metodo Conte, sa gestire ed è aperto al confronto. Manca ancora qualcosa per il doppio confronto. Fabregas fa un calcio dispendioso e la Champions ruba energie. Un bel test, per tutti. Spalletti e la Juve? Ha preso le misure, ora è protagonista anche sul mercato. Parte da anti-Inter, come il Napoli".

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