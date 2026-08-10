Calciomercato Lazio | Fares può tornare in Algeria: tutti i dettagli

10.08.2026 12:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fares può tornare in Algeria: tutti i dettagli
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CALCIOMERCATO LAZIO - Mohamed Fares è pronto di nuovo a lasciare la Lazio. Dopo il prestito negli Emirati Arabi con la Forte Virtus, l'esterno è rientrato a Formello per cercare un'altra sistemazione. Ora sembra che possa tornare in patria, in Algeria, visto che secondo quanto riportato da Khaled Mazouzi sarebbe stato offerto al JSK, club con sede a Tizi Ouzou. Il calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2027, sarebbe disposto ad accettare l'eventuale offerta da parte della società algerina per salutare di nuovo l'Italia.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.