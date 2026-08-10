Calciomercato Lazio | Gattuso: "Ivanovic? Vi spiego com'è andata"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole contro il Frosinone, ha parlato anche di calciomercato. In particolare, il tecnico si è espresso sull'operazione Ivanovic e del motivo per cui il tutto è sfumato proprio nel momento in cui il calciatore sembrava a un passo dal vestire la maglia biancoceleste:

"Non facciamo giri di parole. Sull'attaccante sapete bene com'è andata, la società ha fatto di tutto per prenderlo e ho parlato con il giocatore. Il Benfica aveva dato anche l'ok, lui ha deciso di andare al Lens per giocare la Champions. Che dobbiamo fare? Nulla. Forse abbiamo sbgliato, dovevamo parlare prima col giocatore".

Ivanovic è stato un all in? C'è un Piano B?

"Si va alla ricerca delle caratteristiche, ci serve un tipo di attaccante preciso. Il nostro calcio in questo momento va sui riferimenti, bisogna avere giocatori con forza e velocità. È ingiusto fare questi ragionamenti, è una mancanza di rispetto verso Ratkov. Non è bello per lui. Però bisogna dire le cose come stanno, si va alla ricerca di questo. Noi non andiamo alla ricerca del nome, ma di chi ci può dare una mano. Nessuno toglie la bravura di Ratkov e che forse rimarrà. Questa è la verità".

Pubblicato il 9/08