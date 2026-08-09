Lazio, i tifosi a Frosinone: "Andiamo tutti a Bologna!". Poi il saluto alla squadra - VIDEO

Si avvicina l'inizio di Frosinone - Lazio, l'ultima amichevole estiva della squadra di Gattuso. Tantissimi i tifosi biancocelesti presenti allo Stirpe, tra cui moltissimi nel settore ospiti che hanno incitato i calciatori presenti in campo. Tra i cori alzati dagli spalti, non è mancato quello relativo alla prima giornata di campionato al Dall'Ara, che sarà chiusa ai residenti nella Regione Lazio (come comunicato dallo stesso club rossoblù). "Tutti a Bologna!", hanno cantato i tifosi per andare oltre il divieto della Questura.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03