Lazio, a Frosinone test dal valore doppio: Gattuso riflette sulla formazione

Questa sera la Lazio scenderà in campo per l'ultimo test amichevole. A una settimana di distanza dall'esordio stagionale contro il Mantova, valido per i trentaduesimi di finale. Alle 20.45 la squadra di Gattuso scenderà in campo al Benito Stirpe di Frosinone con una formazione che sarà la più simile possibile a quella titolare.

DIFESA - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico calabrese punterà di nuovo sulla coppia Doekhi-Provstgaard, schierati sempre insieme nelle ultime tre uscite. La loro intesa va affinata in attesa di novità provenienti dal mercato in entrata, ma anche in uscita con la situazione Romagnoli che andrà monitorata attentamente.A destra dovrebbe tornare Marusic, utilizzato spesso come jolly, mentre a sinistra c'è solo Pedraza. Lo spagnolo è avanti a Tavares nelle gerarchie, anche per i continui acciacchi del portoghese, e a Pellegrini, assente per una botta subita alla caviglia e che lo aveva tenuto fuori anche contro l'Ostiamare.

CENTROCAMPO E ATTACCO - A centrocampo dipenderà tutto dal modulo. Se Gattuso dovesse confermare il 4-3-3 vedremo Rovella al centro, Dele-Bashiru a destra e Taylor a sinistra. Se la Lazio dovesse giocare, invece, con il 4-2-3-1 il nigeriano entrerebbe in ballottaggio con Dia per il ruolo di trequartista. L'ex Salernitana ha smaltito l'affaticamento degli scorsi giorni e si gioca una maglia da titolare sulla trequarti o come punta, al posto di Ratkov. A sinistra giocherà uno tra Noslin e Cancellieri, mentre a destra la certezza è Zaccagni.