Roma, Gasperini sul mercato: "C'è ancora bisogno di qualcosa..."

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Dopo la brutta sconfitta in amichevole per 3-0 contro il Brighton, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. In particolare ha commentato il mercato e la preparazione svolta dai giallorossi. Di seguito le sue parole: "Oggi è stata indubbiamente una pessima partita. Abbiamo fatto una brutta prestazione. Per il resto, abbiamo lavorato abbastanza bene in questa settimana, perché eravamo in un ambiente fresco, abbiamo potuto allenarci bene e anche le strutture erano ideali. Però questa sicuramente non è stata una buona partita. Abbiamo delle difficoltà, ma pensiamo di poter rimediare nel prossimo periodo".

"Se si poteva essere più avanti con il mercato? Questo vale un po' per tutti. Ci sono problematiche diverse. Ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori e ne hanno un'esagerazione. Noi non riusciamo a fare mercato perché ne abbiamo troppo pochi. Magari le situazioni di mercato adesso si definiranno. Come sempre, il mercato inizia il primo luglio e poi si decide tutto negli ultimi quindici giorni di agosto. Sono sicuramente date sbagliate. Le squadre sono già in preparazione da un mese e il mercato è ancora aperto. È un problema un po' per tutti".

"Se la Roma è più forte dell'anno scorso? Non lo so. Se faccio la conta, in questo momento abbiamo sostituito Celik con Molina, che dobbiamo ancora vedere e che vedremo martedì. Abbiamo sostituito Dovbyk con Castro. Castro, secondo me, ci darà delle buone soddisfazioni: è stata una bella operazione. Poi è arrivato questo ragazzo che mi sembra interessante per completare la difesa. Se fai il conto numericamente, mi sembra che ci sia ancora bisogno di qualcosa. Si sa su chi andare e come chiudere, poi dipenderà un po' dalle situazioni. Ci sono sicuramente delle buone possibilità. D'Amico sta cercando e sta trattando giocatori molto giovani, ma anche molto importanti. Quella è l'indicazione".

Pubblicato l'8/08 alle 19.00