Calciomercato | Pinamonti vuole la Lazio: la società gioca su più tavoli

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CALCIOMERCATO LAZIO - Andrea Pinamonti direbbe di sì a un affondo della Lazio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il centravanti del Sassuolo ha aperto alla destinazione biancoceleste. In questo momento la Lazio gioca su più tavoli, vi abbiamo raccontato della situazione relativa a Franjo Ivanovic del Benfica. Per Pinamonti - afferma il quotidiano - è stato fatto un sondaggio approfondito con l'agente Riso, c'è la disponibilità del calciatore. La Lazio, come vi avevamo raccontato, ha già tentato un primo approccio. Per il momento l'attaccante resta a disposizione di Aquilani e oggi scenderà in campo nell'amichevole contro l'Augusta in Germania. Sull'attacco, soprattutto per tempistiche e scelte, molto dipende anche da Ratkov.