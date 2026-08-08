Frosinone - Lazio, non solo amichevole: sul tavolo c'è Artistico

RASSEGNA STAMPA - Domani la Lazio sarà a Frosinone per l'ultima amichevole estiva, ma la trasferta potrebbe diventare anche un'occasione per parlare di mercato. Sul tavolo c'è Gabriele Artistico, attaccante in uscita dalla Lazio e già accostato più volte ai ciociari durante questa estate.

L'ex Spezia, fermato nelle ultime due amichevoli da un problema al polpaccio, è reduce da una stagione da 13 gol in Serie B e, evidenzia il Corriere dello Sport, ha raccolto diversi interessamenti in cadetteria: Pisa, Modena, Padova e Avellino, altra squadra affrontata dalla Lazio in questa preseason.

Ma le richieste non mancano neppure dalla Serie A, con il Frosinone che ha già chiesto informazioni a Formello. La sfida di domani potrebbe quindi rappresentare un'occasione per approfondire il discorso.