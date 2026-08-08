Frosinone - Lazio, non solo amichevole: sul tavolo c'è Artistico

08.08.2026 09:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Frosinone - Lazio, non solo amichevole: sul tavolo c'è Artistico

RASSEGNA STAMPA - Domani la Lazio sarà a Frosinone per l'ultima amichevole estiva, ma la trasferta potrebbe diventare anche un'occasione per parlare di mercato. Sul tavolo c'è Gabriele Artistico, attaccante in uscita dalla Lazio e già accostato più volte ai ciociari durante questa estate.

L'ex Spezia, fermato nelle ultime due amichevoli da un problema al polpaccio, è reduce da una stagione da 13 gol in Serie B e, evidenzia il Corriere dello Sport, ha raccolto diversi interessamenti in cadetteria: Pisa, Modena, Padova e Avellino, altra squadra affrontata dalla Lazio in questa preseason.

Ma le richieste non mancano neppure dalla Serie A, con il Frosinone che ha già chiesto informazioni a Formello. La sfida di domani potrebbe quindi rappresentare un'occasione per approfondire il discorso.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.