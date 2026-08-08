Lazio, conto alla rovescia per il Flaminio: lunedì l'esito
RASSEGNA STAMPA - Conto alla rovescia per la chiusura della conferenza dei servizi preliminare sul progetto della Lazio per il nuovo stadio Flaminio. Secondo l'edizione odierna de Il Tempo, dal Campidoglio filtra che l'esito arriverà lunedì, quando saranno disponibili i pareri degli enti coinvolti.
Il più atteso è quello della Soprintendenza Speciale di Roma, chiamata a esprimersi sulla compatibilità del progetto biancoceleste con i vincoli esistenti e con la tutela dell'integrità dello stadio, considerato a tutti gli effetti un monumento nonostante il degrado in cui versa da oltre un decennio.
Mercoledì scorso, a margine di un evento, la soprintendente Daniela Porro aveva spiegato che gli uffici stanno "esaminando uno studio di prefattibilità", smentendo così le indiscrezioni su presunte intese già raggiunte con la Lazio.
La conferenza preliminare rappresenta uno dei passaggi necessari in vista del voto sul pubblico interesse da parte dell'Assemblea capitolina. In questa fase, però, non è ancora oggetto di valutazione il Piano economico-finanziario presentato dalla Lazio. Come chiarito dai rappresentanti del Comune nella prima seduta del 28 maggio, il PEF dovrà essere esaminato prima dagli uffici capitolini.