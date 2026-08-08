Lazio, Pellegrini può restare: sullo sfondo c'è il giovane Becker

RASSEGNA STAMPA - Le gerarchie sulle fasce della Lazio sono in evoluzione. Pedraza sta convincendo mister Gattuso e la sua presenza potrebbe incidere anche sul futuro di Luca Pellegrini, che al momento può restare in biancoceleste.

Secondo Il Messaggero, a frenare una possibile cessione dell'esterno c'è anche l'ingaggio elevato: per Pellegrini, infatti, non sono pervenute offerte concrete. Diverso il discorso per Nuno Tavares, sempre più orientato verso l'uscita.

La Lazio, intanto, guarda anche in Germania. Piace Vitalie Becker dello Schalke 04, ma i tedeschi hanno già presentato al giocatore una proposta di rinnovo e proveranno a trattenerlo.