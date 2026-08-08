Lazio, Gattuso aspetta due rinforzi: 9 milioni per attacco e difesa

RASSEGNA STAMPA - Ivanovic si avvicina sempre di più alla Lazio e la chiusura in prestito del serbo permetterebbe inoltre al club di concentrare le risorse sulla difesa. Il budget, però, resta risicato: come scrive il Corriere dello Sport, in cassa ci sono circa 9 milioni di euro per completare le due operazioni richieste dall'allenatore, un attaccante e un altro centrale.

La disponibilità sarebbe stata maggiore con la cessione di Romagnoli, che aspetta ancora l'Al-Sadd. L'Atalanta rappresenta al momento un'opzione tiepida e non è da escludere nemmeno la permanenza del difensore. Il suo ritorno a Formello ha ridotto ulteriormente la liquidità a disposizione, spiegando anche perché finora la Lazio abbia puntato quasi esclusivamente su giocatori a parametro zero.

In difesa restano aperti i contatti per Hautekiet. Lo Standard Liegi non intende fare sconti: sul cartellino del belga c'è una clausola rescissoria da 5 milioni di euro, cifra necessaria per portarlo a Roma. Tra l'altro, oggi farà il suo esordio in campionato contro il Cercle Brugge.

Sul fronte centrocampo, invece, le piste che portano a Miretti, Brescianini e Fabbian sono al momento da considerare congelate. Le priorità restano chiare: un centravanti e un centrale.