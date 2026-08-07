Il Mantova si prepara per la Lazio: domenica l’ultimo test dei lombardi
07.08.2026 20:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Non solo la Lazio in campo domenica sera per l’ultima amichevole del precampionato. La squadra di Gattuso sarà impegnata allo Stirpe contro il Frosinone alle 20:45, mentre quindici minuti prima arriverà il fischio d’inizio della gara del primo avversario stagionale dei biancocelesti in gara ufficiale. Il Mantova, che il 16 agosto arriverà all’Olimpico, sfiderà infatti il Carpi alle 20:30 di domenica 9 agosto allo stadio Martelli nel memorial Cappelletti.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.