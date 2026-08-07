UFFICIALE - Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato

07.08.2026 16:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
UFFICIALE - Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Ora è ufficiale. Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il talento argentino classe 2007 si trasferisce in viola dal Real Madrid in prestito secco di un anno. Di seguito il comunicato.

"Mastantuono è viola. Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei Millonarios. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.