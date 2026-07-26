Lazio, i numeri di maglia per la stagione 2026/27: l’elenco completo

26.07.2026 17:35 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, i numeri di maglia per la stagione 2026/27: l’elenco completo

La Lazio è pronta per la nuova stagione. Nei primi test estivi dei biancocelesti, a partire dall'amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, c'è stato modo di capire anche i numeri di maglia in vista dell'inizio delle gare ufficiali. Ecco l'elenco completo. 

Portieri: 35 Mandas, 40 Motta*, 47 Renzetti;

Difensori: 2 Gigot*, 3 Pellegrini, 4 Patric*, 5 Doekhi, 17 Nuno Tavares*, 23 Pedraza, 25 Provstgaard, 29 Lazzari, 77 Marusic, 15 Floriani Mussolini, 33 R. Bordon;

Centrocampisti: 6 Rovella, 7 Dele Bashiru, 21 Belahyane, 24 Taylor, 28 Przyborek*, 32 Cataldi*, Galassi**, 71 Farcomeni;

Attaccanti: 10 Zaccagni, 14 Noslin, 18 Isaksen*, 19 Dia, 20 Ratkov, 22 Cancellieri, 11 Sana Fernandes, 63 Serra, 98 Artistico;

*= quello della scorsa stagione, non ufficiale

**= non ancora comunicato

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.