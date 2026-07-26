Lazio, i numeri di maglia per la stagione 2026/27: l’elenco completo
La Lazio è pronta per la nuova stagione. Nei primi test estivi dei biancocelesti, a partire dall'amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, c'è stato modo di capire anche i numeri di maglia in vista dell'inizio delle gare ufficiali. Ecco l'elenco completo.
Portieri: 35 Mandas, 40 Motta*, 47 Renzetti;
Difensori: 2 Gigot*, 3 Pellegrini, 4 Patric*, 5 Doekhi, 17 Nuno Tavares*, 23 Pedraza, 25 Provstgaard, 29 Lazzari, 77 Marusic, 15 Floriani Mussolini, 33 R. Bordon;
Centrocampisti: 6 Rovella, 7 Dele Bashiru, 21 Belahyane, 24 Taylor, 28 Przyborek*, 32 Cataldi*, Galassi**, 71 Farcomeni;
Attaccanti: 10 Zaccagni, 14 Noslin, 18 Isaksen*, 19 Dia, 20 Ratkov, 22 Cancellieri, 11 Sana Fernandes, 63 Serra, 98 Artistico;
*= quello della scorsa stagione, non ufficiale
**= non ancora comunicato