Lazio, Gigot ancora ai box: le condizioni del difensore biancoceleste

RASSEGNA STAMPA - Subito ai box o quasi Samuel Gigot. Il difensore centrale è di nuovo fermo e non si sta infatti allenando con la Lazio ormai da giorni in questa prima fase di ritiro.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport Gigot sarebbe alle prese con problemi riconducibili alla passata stagione, passata interamente in infermeria dal difensore della Lazio.

Dall’operazione alla caviglia all’infortunio alla schiena: il calvario vissuto da Gigot lo scorso anno sta presentando il conto. E il difensore della Lazio, infatti, sta pagando in particolare l’intensità del lavoro a Formello dopo un lungo periodo passato ai box.