Lazio, dal sogno di fine estate Gimenez agli altri nomi: le idee in attacco

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RASSEGNA STAMPA - Piste complicate e dove trovarle. Ne è pieno il mercato della Lazio, soprattutto per quanto riguarda i possibili movimenti in attacco. I biancocelesti hanno infatti bisogno di una punta, richiesta da Gattuso, ma al momento sembrano poche le strade davvero percorribili.

Il primo nome sulla lista dell'allenatore della Lazio, riporta l’edizione odierna del Messaggero, rimane quello di Santiago Gimenez. Che, però, per la squadra biancoceleste potrebbe diventare un’opzione comunque quasi impossibile sono a fine mercato e solo in prestito, senza considerare i 2,5 milioni di ingaggio che di certo non agevolano la trattativa.

Complicata è però anche la strada che porta a Espì, a maggior ragione se il Bologna dovesse cedere Castro. L’attaccante del Levante, valutato 20 milioni, sarebbe allora il prescelto dei felsinei. Sembra essersi freddata poi per la Lazio anche la pista Kennedy, nonostante in questo caso sarebbero sufficienti circa 10 milioni. La sensazione è che la Lazio sceglierà di aspettare, salvo altre occasioni che potranno emergere nelle prossime settimane.