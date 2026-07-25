Calciomercato Lazio | Castro alla Roma: il Bologna va su Espì? La situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi sondati dalla Lazio per rinforzare l'attacco, oltre ai nomi di Gimenez e Kennedy, c'è anche quello di Carlos Espì. L'attaccante del Levante, dopo un'ottima stagione da 15 gol in Liga, sarebbe finito nel mirino del club biancoceleste. Ma non solo. Da tempo, infatti, anche il Bologna avrebbe messo gli occhi sul classe 2005 e nelle prossime ore il club felsineo potrebbe muoversi concretamente. Se dovesse andare in porta la cessione di Santiago Castro alla Roma (trattativa ai dettagli), la dirigenza rossoblù avrebbe in cassa 35 milioni di euro per individuare il sostituto. Una disponibilità che sarebbe impareggiabile per la Lazio.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_