Calciomercato Lazio | Pellegrini piace in Spagna: arriva la conferma di Di Marzio

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CALCIOMERCATO LAZIO - La rosa della Lazio va sfoltita in alcuni reparti. Sulla corsia mancina ci sono tre calciatori per due posti: Pedraza è appena arrivato a parametro dal Villarreal, uno tra Tavares e Pellegrini può lasciare la Capitale. E proprio sull'ex Juventus si sono accesi i rfilettori nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il neopromosso Deportivo La Coruna è interessato a Pellegrini. La notizia, che già era circolata negli ultimi giorni, sembra duque trovare conferme.

Il nome del terzino biancoceleste non è però l'unico sul taccuino del club spagnolo. Per quel ruolo ci sarebbe in lista anche Tagliafico, terzino del Lione ora impegnato con la sua Argentina al Mondiale.