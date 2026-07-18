Calciomercato Lazio | Pellegrini piace in Spagna: arriva la conferma di Di Marzio
18.07.2026 22:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - La rosa della Lazio va sfoltita in alcuni reparti. Sulla corsia mancina ci sono tre calciatori per due posti: Pedraza è appena arrivato a parametro dal Villarreal, uno tra Tavares e Pellegrini può lasciare la Capitale. E proprio sull'ex Juventus si sono accesi i rfilettori nelle ultime ore.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il neopromosso Deportivo La Coruna è interessato a Pellegrini. La notizia, che già era circolata negli ultimi giorni, sembra duque trovare conferme.
Il nome del terzino biancoceleste non è però l'unico sul taccuino del club spagnolo. Per quel ruolo ci sarebbe in lista anche Tagliafico, terzino del Lione ora impegnato con la sua Argentina al Mondiale.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.