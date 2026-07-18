Atalanta, tutti pazzi per Sarri: lo striscione dei tifosi

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L'Atalanta è in ritiro, ha iniziato la preparazione come le altre squadre di Serie A. La Dea è impegnata nel primo test della pre season contro l'Under 23, sotto gli occhi attenti anche della propria tifoseria che ha fatto sentire il proprio supporto sia alla squadra sia al nuovo mister. Proprio a Sarri i supporter nerazzurri hanno dedicato uno striscione mostrandogli tutto il loro sostegno: "L'Atalanta è la nostra passione, Mister Sarri a te il timone".

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