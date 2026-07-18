Juve, prima grana per Spalletti: un attaccante finisce ko

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La Juve è scesa in campo per il primo test di questa pre season, i bianconeri hanno affrontato il Basilea. Per Spalletti subito la prima grana, durante l'amichevole si è infortunato un attaccante. Si tratta di Ekhator, arrivato dal Genoa durante la finestra estiva di mercato.

La partita è durata appena 30 minuti per il bianconero, costretto a chiedere il cambio in seguito a un problema muscolare alla coscia. Dopo l'intervento in campo dello staff medico - si legge su Sky Sport - il tecnico ha deciso di sostituirlo inserendo Openda. Da capire l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

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