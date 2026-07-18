Atalanta, Raspadori su Sarri: "Posso solo che ringraziarlo, lui sa..."

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Al termine della prima amichevole dell'Atalanta, contro la formazione U23, in conferenza stampa ha parlato Giacomo Raspadori. Il giocatore ha raccontato anche i primi giorni di lavoro agli ordini di Sarri: "Posso solo che ringraziare Maurizio Sarri per la stima nei miei confronti. Per quanto riguarda il ruolo, sto facendo l'esterno alto di sinistra e per le richieste che fa penso di poterle esprimerle al meglio questa qualità. Lui sa cosa serve alla squadra e noi siamo concentrati sui suoi concetti: abbiamo tanto entusiasmo".

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