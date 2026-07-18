Lazio, shopping e serate: lady Taylor si diverte nella Capitale - VIDEO

La Lazio è in ritiro a Formello, le vacanze sono finite ma non per le wags che continuano a godersi l'estate insieme a amici e famiglia. È il caso di Jade Anna, fidanzata e futura moglie di Taylor, che ha trascorso alcuni giorni in compagnia delle sue amiche tra passeggiate e aperitivi nella Capitale e qualche tuffo in piscina a casa.

Il tutto è stato ripreso in un video poi pubblicato sui social e in sottofondo la canzone "Sarà perché ti amo". Una dedica anche per la Città che ha accolto gli olandesi e ormai è entrata nel loro cuore.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE