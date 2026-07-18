Calciomercato Lazio | Solo parametri zero: ora Gattuso aspetta le sue priorità

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a muoversi con estrema cautela sul mercato. A Formello è arrivato Doekhi, svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino, secondo innesto a parametro zero dopo Pedraza. Nelle scorse ore è stato inoltre ufficializzato Galassi, centrocampista classe 2007 proveniente dal Real Madrid C, già aggregato al ritiro agli ordini di Gattuso.

Finora la Lazio ha concluso soltanto operazioni senza costi per il cartellino, ma la priorità resta rinforzare il reparto arretrato. Dopo le partenze di Gila e Romagnoli, Gattuso attende un centrale affidabile. Il nome in cima alla lista è quello di Sergi Dominguez, difensore classe 2005 ritenuto pronto per il salto in Serie A e destinato, nelle idee del tecnico, a formare la coppia titolare con Provstgaard. Sullo sfondo resta Comuzzo, soluzione più economica percorribile soltanto con la formula del prestito.

Oltre alla difesa, Lotito e Fabiani lavorano anche per regalare un nuovo attaccante. Tra i profili monitorati c'è John Kennedy del Fluminense, 24 anni, valutato circa 12 milioni di euro e desideroso di approdare in Europa. Come scrive il Corriere dello Sport, dal Brasile confermano l'interesse della Lazio, mentre da Formello filtra maggiore prudenza. Restano vive anche le piste che portano a Piccoli, frenata però dalle richieste della Fiorentina per un prestito oneroso, e a Pinamonti, il cui costo del cartellino e l'ingaggio sono al momento fuori portata.