Calciomercato Lazio | Dominguez, la Dinamo fa muro: operazione in stallo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La difesa è una priorità in casa Lazio, oltre all’attacco. La partenza di Gila fa si che serva un rinforzo, qualcuno che prenderà il suo posto e il preferito Sergi Dominguez. L’operazione che porta allo spagnolo però, è costosa. La Dinamo Zagabria valuta il suo giocatore 15 milioni di euro.

La Lazio, ricorda il Corriere dello Sport, ha presentato un’offerta da 3,5 milioni di euro più il riscatto a 8 ma è stata respinta. La formula è quella del prestito, non gradita ai croati che vogliono la cessione a titolo definitivo. Tengono alto il prezzo perché devono la percentuale di rivendita al Barcellona. C’è una situazione di stallo che dura da giorni e il rischio è che possa proseguire.

C’è pronta un’alternativa qualora l’operazione di Dominguez non dovesse concludersi in maniera positiva. I biancocelesti hanno come piano B Comuzzo della Fiorentina, i gigliati sarebbero disposti a cederlo in prestito per rilanciarlo.

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