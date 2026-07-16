Lazio, un altro addio nel settore giovanile: di chi si tratta
16.07.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuovo addio a Formello. Un altro ragazzo del settore giovanile biancocelesteè in uscita dalla Lazio e si prepara a firmare con una società della Capitale. Si tratta di Francesco Macerata, terzino classe 2008 che sta chiudendo il suo trasferimento al Trastevere, come riportato da Gazzetta Regionale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.