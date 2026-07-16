GOSSIP | L'Argentina vola in finale, Belen festeggia senza veli - FT

L’Argentina vola in finale del Mondiale 2026 dove, domenica 19 luglio, sfiderà la Spagna. Una sfida ricca di emozioni in cui l’Inghilterra è passata in vantaggio e poi ha subito la rimonta di Leo Messi e compagni con il gol di Enzo Fernandez e di Lautaro Martinez. Tra chi ha festeggiato il successo della Nazionale di Scaloni c’è anche Belen Rodriguez... <<< BELEN >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini