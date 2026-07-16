Eterno Messi: doppio assist e Argentina in finale ai Mondiali
L’Inghilterra passa in vantaggio ma non basta. Gli inglesi accarezzano soltanto il sogno di tornare in una finale Mondiale grazie al gol di Gordon ma, di fatto, dopo il vantaggio piazzano il pullman davanti la porta e subiscono un’Argentina sin dal primo minuto con molta più carica agonistica.
L’Albiceleste attacca senza sosta, colpisce due pali e trova altrettanti miracoli di Pickford e sembra non riuscire a sbloccarla. Poi sale in cattedra Messi. Prima un appoggio a Enzo Fernandez per un gol dalla distanza che pareggia i conti, poi in pieno recupero un assist straordinario col destro per la testa di Lautaro Martinez che chiude il match sul 2-1 per i sudamericani.
L’Argentina potrà così difendere il titolo conquistato a Qatar 2022 nella finale contro la Spagna di domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York, con fischio d’inizio previsto alle 21:00. Alle 23:00 di sabato 18 luglio, invece, Francia e Inghilterra si affronteranno nella finalina per il terzo posto all’Hard Rock Stadium di Miami.