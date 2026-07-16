Calciomercato Lazio | C'è l'offerta per Kennedy: la risposta della Fluminense

CALCIOMERCATO LAZIO - Prima proposta ufficiale per John Kennedy. Dai contatti all'offerta: la Lazio ha fatto un passo avanti nella trattativa per l'attaccante brasiliano. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la società biancoceleste avrebbe messo sul piatto 8 milioni di euro. La richiesta della Fluminense però è di 12. C'è distanza: la Lazio prima di affondare il colpo dovrà completare alcune uscite nel reparto offensivo. Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti tra Formello e l'entourage del calciatore (in scadenza tra un anno) per trovare la giusta intesa.

Pubblicato il 16/07 alle 00:30