Calciomercato Lazio | C'è l'offerta per Kennedy: la risposta della Fluminense
16.07.2026 07:27 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Prima proposta ufficiale per John Kennedy. Dai contatti all'offerta: la Lazio ha fatto un passo avanti nella trattativa per l'attaccante brasiliano. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la società biancoceleste avrebbe messo sul piatto 8 milioni di euro. La richiesta della Fluminense però è di 12. C'è distanza: la Lazio prima di affondare il colpo dovrà completare alcune uscite nel reparto offensivo. Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti tra Formello e l'entourage del calciatore (in scadenza tra un anno) per trovare la giusta intesa.
Pubblicato il 16/07 alle 00:30
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.