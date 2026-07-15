Lazio, Doekhi e il numero di maglia: “Ecco perché l’ho scelto”
15.07.2026 17:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Prime parole da calciatore della Lazio per Danilho Doekhi. Tra gli argomenti toccati anche la scelta del numero di maglia. Di seguito la spiegazione del francese.
“Ho scelto il numero 5 perché lo avevo già indossato all’Union Berlino, dove ho vissuto un momento felice”.
E ancora: “Era libero, quindi ho pensato fosse la cosa più semplice”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.