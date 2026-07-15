Lazio, Doekhi e il numero di maglia: “Ecco perché l’ho scelto”

Prime parole da calciatore della Lazio per Danilho Doekhi. Tra gli argomenti toccati anche la scelta del numero di maglia. Di seguito la spiegazione del francese.

“Ho scelto il numero 5 perché lo avevo già indossato all’Union Berlino, dove ho vissuto un momento felice”.

E ancora: “Era libero, quindi ho pensato fosse la cosa più semplice”.