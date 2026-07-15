Calciamercato Lazio | Idea Kennedy per l'attacco: avviati i primi contatti
15.07.2026 17:00 di Christian Gugliotta
La Lazio si affaccia ancora in Brasile per rinforzare l'attacco. Questa volta nei radar biancocelesti è finito John Kennedy, centravanti classe 2002 del Fluminense. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per capire i margini per un'eventuale operazione. Per il momento si tratta solo suggestione che, però, conferma la particolare attenzione della Lazio alle occasioni offerte dal mercato brasiliano.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.