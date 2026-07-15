NEWS | Mondiali 2026, anche l'Italia alla cerimonia di chiusura: chi si esibirà
15.07.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ci sarà anche un po’ di Italia in occasione della finalissima del Mondiale 2026 che si giocherà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Prima del fischio d’inizio della gara sul palco salirà infatti Laura Pausini che si esibirà insieme a Robbie Williams e Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco “Desire”, l’inno ufficiale della competizione... <<< LAURA PAUSINI AL MONDIALE >>>
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