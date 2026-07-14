Lazio, problemi per Belahyane in ritiro: cos'è successo

FORMELLO - Primi problemi fisici del ritiro di Formello. Si è fermato Reda Belahyane: all'inizio della seduta pomeridiana del secondo giorno di allenamenti, il marocchino si è accasciato a terra accusando un fastidio alla caviglia destra. Ha applicato subito il ghiaccio e ha saltato tutto il lavoro sul campo. Da chiarire ora l'entità del suo infortunio: dita incrociate per Gattuso che potrebbe già aver perso un uomo.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03