Lazio, inizia il ritiro e continua la protesta: pioggia di commenti contro Lotito

Al via il ritiro della Lazio. Nella mattinata di lunedì 13 luglio va in scena il primo allenamento della squadra di Gattuso all’interno del centro sportivo di Formello. Tutte le sedute (praticamente sempre doppie, alle 9 e alle 18) potranno essere seguite sui canali social della società biancoceleste, a partire dal canale YouTube. È lì che, con la sezione dei commenti aperta a tutti, i tifosi si sono scatenati.

I messaggi sono tutti dello stesso tenore sin da subito, e non riguardano il campo: “Liberate la Lazio e lasciateci sognare”; “Lotito vattene”; “Ve ne dovete andare”; “Libera la Lazio”. La contestazione prosegue quindi anche sulle varie piattaforme del club, dove non manca l’ironia su questo momento complicato: “Attivate le donazioni così sblocchiamo il mercato”; “La preparazione in vista del Mantova”; “Il Mantova lo ritroviamo l’anno prossimo e non in coppa”; “Ma ci stanno i soldi per i maglioncini per il microclima di Formello?”.