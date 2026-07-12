Calciomercato Lazio | Diogo Leite, niente Arabia: cosa succede ora

CALCIOMERCATO LAZIO - È ancora tutto da decidere il futuro di Diogo Leite. Il difensore portoghese, svincolato dall'Union Berlino, era vicino a continuare la sua carriera in Arabia Saudita. Ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe '99 avrebbe rifiutato un'offerta dell'Al Diriyah terminando ogni tipo di contatto. Il suo nome era da tempo nell'orbita della Lazio soprattutto a parametro zero, come il suo ex compagno di reparto in Germania Danilho Doekhi. Ora è chiamato a scegliere da dove ripartire.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03