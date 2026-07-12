Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Affare in corso per Doekhi"

12.07.2026 20:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Affare in corso per Doekhi"

CALCIOMERCATO LAZIO - Danilho Doekhi si avvicina alla Lazio. Il centrale olandese, rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino, è in trattativa con il club biancoceleste, che conta di chiudere presto l'affare. A confermarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su X: "La Lazio sta avanzando nelle trattative per l'accordo per ingaggiare Danilho Doekhi come nuovo difensore centrale a parametro zero. Le negoziazioni sono in corso e il club è ottimista di chiudere presto".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.