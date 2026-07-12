Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Affare in corso per Doekhi"

CALCIOMERCATO LAZIO - Danilho Doekhi si avvicina alla Lazio. Il centrale olandese, rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino, è in trattativa con il club biancoceleste, che conta di chiudere presto l'affare. A confermarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su X: "La Lazio sta avanzando nelle trattative per l'accordo per ingaggiare Danilho Doekhi come nuovo difensore centrale a parametro zero. Le negoziazioni sono in corso e il club è ottimista di chiudere presto".

🚨️ Lazio are advancing in talks on deal to sign Danilho Doekhi as new centre back on free transfer.



Negotiations underway and club optimistic to get it done very soon. pic.twitter.com/FJIC4uTL1e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026