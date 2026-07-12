Lazio, Calvani al Milan è ancora un’opzione: le ultime sulla trattativa

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA GERMANIA: "NUOVO CENTROCAMPISTA NEL MIRINO" CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio segue un centrocampista all'estero. A riportarlo è il portale tedesco fussballtransfers.com, secondo cui la società biancoceleste si sarebbe iscritta alla corsa per Connor Barron. Si tratta di un mediano scozzese che... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio segue un centrocampista all'estero. A riportarlo è il portale tedesco fussballtransfers.com, secondo cui la società biancoceleste si sarebbe iscritta alla corsa per Connor Barron. Si tratta di un mediano scozzese che...