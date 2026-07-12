Lazio, Calvani al Milan è ancora un’opzione: le ultime sulla trattativa
RASSEGNA STAMPA - Non è stato inserito nella trattativa per il trasferimento di Mario Gila, ma Lorenzo Calvani può ancora lasciare la Lazio per trasferirsi al Milan. Il calciatore della Primavera biancoceleste, infatti, è ancora al centro di una trattativa tra i due club.
Lo riporta il Corriere dello Sport, che spiega come Lazio e Milan starebbero lavorando per cercare un accordo sul classe 2008 partendo da una base ben lontana dai 2,5 milioni di cui si era parlato inizialmente.
Nello specifico, la trattativa per Calvani si starebbe sviluppando partendo da una base di 400mila euro con una grande fetta di bonus: in caso di fumata bianca e trasferimento al Milan, infatti, la Lazio potrebbe poi sperare di arrivare fino a 4,5 milioni per il cartellino del giocatore grazie ai bonus.