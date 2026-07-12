PRIMAVERA - Calciomercato Lazio, ecco Gatto: ma ci sono altre uscite in arrivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Un innesto per la Primavera. Come anticipato, la Lazio ha tesserato Francesco Gatto, centrocampista classe '07. Ex Reggina, a gennaio era passato al Catanzaro, dopo sei mesi ha firmato da svincolato. Per lui si tratta di un ritorno in biancoceleste: la Lazio, nel 2024, l'aveva prelevato dalla Ternana.

Si muove, riporta Corriere dello Sport, anche il fronte delle uscite: da segnalare l'addio di Gioele Bosi, portiere classe '07 che si è legato alla Pistoiese, squadra di Serie D. In passato anche un breve trascorso all'Atletico Madrid. Nell'ultima stagione, 19 partite giocate, per un totale di 1.260 minuti, è stato il titolare da inizio campionato fino a dicembre, poi ha perso il posto.