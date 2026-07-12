Calciomercato Lazio, caso terzini. Da Lazzari a Tavares: il punto della situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - "Sono tanti", ha detto Gattuso parlando dei terzini attualmente a disposizione in casa Lazio. A destra Marusic, Lazzari e Floriani Mussolini. A sinistra Tavares, Pedraza e Pellegrini. Come riferisce Corriere dello Sport, Lazzari e Pellegrini sono gli indiziati alla partenza, entrambi in scadenza nel 2027. Tavares, invece, era richiesto da Farioli al Porto: lo stesso Villas-Boas, presidente del club, si è opposto. Floriani ha richieste in prestito, ma la Lazio vorrebbe puntarci.

Lazzari e Pellegrini, tra tutti, hanno gli ingaggi più alti. Il primo intorno agli 1.7 milioni, il secondo a quota 2.4. La società vuole continuare a tagliare i costi, l'idea è di puntare su giocatori più giovani (e quindi anche più "convenienti"). Insomma, con la scusa del ringiovanimento c'è l'obbligo di risanamento. Dopo Romagnoli, Gila e Provedel, il ds Fabiani lavorerà sulle uscite minori per sfoltire la rosa e poter comprare. Trattative così, però, sono le più difficili. I convocati per domani sono 32 con i giovani dentro e alcuni prestiti di rientro.