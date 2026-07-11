Lazio, i convocati di Gattuso per il ritiro: la lista completa

11.07.2026 16:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, i convocati di Gattuso per il ritiro: la lista completa
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati da mister Gennaro Gattuso in vista del ritiro biancoceleste, il quale prenderà il via lunedì 13 luglio presso il Centro Sportivo di Formello. Di seguito la lista completa:

PORTIERI

Christos Mandas
Edoardo Motta
Davide Renzetti
Luigi D'Alessio

DIFENSORI

Adam Marusic
Manuel Lazzari
Romano Floriani Mussolini
Patric
Oliver Provstgaard
Samuel Gigot
Nuno Tavares
Alfonso Pedraza
Luca Pellegrini
Filipe Bordon
Blaz Kovac

CENTROCAMPISTI

Nicolò Rovella
Kenneth Taylor
Reda Belahyane
Fisayo Dele-Bashiru
Adrian Przyborek
Valerio Farcomeni
Bruno Galassi

ATTACCANTI

Matteo Cancellieri
Petar Ratkov
Boulaye Dia
Mattia Zaccagni
Tijjani Noslin
Gabriele Artistico
Federico Serra

Continuano invece i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S.S. Lazio: Alessio Furlanetto, Danilo Cataldi e Gustav Isaksen.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.