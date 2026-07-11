Lazio, i convocati di Gattuso per il ritiro: la lista completa
La Lazio ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati da mister Gennaro Gattuso in vista del ritiro biancoceleste, il quale prenderà il via lunedì 13 luglio presso il Centro Sportivo di Formello. Di seguito la lista completa:
PORTIERI
Christos Mandas
Edoardo Motta
Davide Renzetti
Luigi D'Alessio
DIFENSORI
Adam Marusic
Manuel Lazzari
Romano Floriani Mussolini
Patric
Oliver Provstgaard
Samuel Gigot
Nuno Tavares
Alfonso Pedraza
Luca Pellegrini
Filipe Bordon
Blaz Kovac
CENTROCAMPISTI
Nicolò Rovella
Kenneth Taylor
Reda Belahyane
Fisayo Dele-Bashiru
Adrian Przyborek
Valerio Farcomeni
Bruno Galassi
ATTACCANTI
Matteo Cancellieri
Petar Ratkov
Boulaye Dia
Mattia Zaccagni
Tijjani Noslin
Gabriele Artistico
Federico Serra
Continuano invece i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S.S. Lazio: Alessio Furlanetto, Danilo Cataldi e Gustav Isaksen.