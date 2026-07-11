Lazio, ore decisive per Dominguez: ma occhio al Tottenham

11.07.2026 10:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, ore decisive per Dominguez: ma occhio al Tottenham

RASSEGNA STAMPA - Il direttore sportivo Fabiani è rientrato da Zagabria, ma la trattativa per Sergi Dominguez resta aperta. La Dinamo continua a chiedere 15 milioni di euro, mentre la Lazio si è spinta fino a 10 milioni più 2 di bonus. Le parti si sono prese qualche ora per riflettere, anche se gli intermediari restano fiduciosi sulla buona riuscita dell'operazione.

A complicare i piani biancocelesti ci sono i vincoli del mercato: oltre all'obbligo del saldo zero, il club deve fare i conti con risorse limitate e con la scelta di non procedere a un aumento di capitale. Nel frattempo, scrive il Corriere della Sera, resta viva la concorrenza del Tottenham, che, così come successo con Asp e il Deportivo, potrebbe inserirsi proponendo condizioni più favorevoli. Gattuso, invece, spera di avere il nuovo difensore già all'inizio del ritiro, anche se i tempi sono ormai molto stretti.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.