Reggina, dopo Ramairone Lotito ha scelto Marchionni: i dettagli

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RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito continua a lavorare per la Reggina. Dopo aver scelto Claudio Romairone come ds il patron biancoceleste ha deciso di puntare anche su Marco Marchionni, ex tecnico del Ravenna.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Marchionni avrebbe convinto sia Lotito che Romairone sulle caratteristiche tecnico-tattiche e di conduzione della squadra.

Sia Romairone che Marchionni dovrebbero essere in città dall’inizio della prossima settimana poco prima dell’arrivo di Lotito che con il sindaco di Reggio Cannizzaro terranno una conferenza stampa.

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