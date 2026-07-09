Provedel spiega: "Sono molto felice di aver firmato con l'Inter..."

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Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere ha lasciato la Lazio per circa tre milioni di euro e nelle scorse ore è stato annunciato dal club nerazzurro. Intervenuto ai microfoni di SkySport, l'ex Spezia ha parlato brevemente della sua scelta. Di seguito le sue parole: "Come sapete ieri ho firmato con l'Inter e sono molto felice di questo, per me è una cosa importante per quello che è stato il mio percorso partito da Pordenone. E' giusto ringraziare tante persone per questo".