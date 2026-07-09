UFFICIALE - Pinelli lascia la Lazio: va a giocare in Serie B

Un altro giocatore lascia la Primavera della Lazio. In questi minuti la Carrarese ha comunicato di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto riscatto Pietro Pinelli dalla società biancoceleste. Per il classe 2006 si tratta del secondo prestito consecutivo, dopo quello vissuto da gennaio alla Reggiana, ma nel corso del quale non ha collezionato presenze nel professionismo. Di seguito il comunicato ufficiale.

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Pinelli, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027, con opzione di acquisto a titolo definitivo.

Il centrocampista, classe 2006, può vantare ottime capacità nella fase d’impostazione dell’azione e di una grande intelligenza tattica, oltreché di intensità e dinamismo. Il giovane, di piede mancino, è stato acquistato nel 2024 dalla Lazio, squadra in cui ha militato disputando 34 presenze in Primavera 1, sempre restando nel giro della Prima Squadra di Maurizio Sarri. Nella passata stagione, invece, il trasferimento in prestito alla Reggiana, in Serie B, nonché l’ultimo step della sua carriera prima dell’approdo alla corte di mister Cioffi. Benvenuto a Carrara, Pietro!".