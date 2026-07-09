Mondiali 2026, incubo Norvegia: a Miami hotel sporco e con la muffa

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Poco più di 48 ore alla discesa in campo di Norvegia e Inghilterra che si giocheranno un posto in semifinale al Mondiale. La nazionale di Haaland, però, in questi giorni sta vivendo momenti difficili. Prima un’ondata influenzale ha colpito una parte di squadra e staff e poi l’arrivo a Miami è stato decisamente complesso. Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano norvegese “NRK”... <<< NORVEGIA >>>