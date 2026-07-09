Milan, fissate le visite mediche di Gila: ecco quando
09.07.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Oggi a Formello nel primo giorno di visite mediche della Lazio ma, Mario Gila, ha confermato il suo addio.
Tra pochi giorni sarà un nuovo calciatore del Milan. Il difensore spagnolo ha firmato un contratto di cinque anni con i rossoneri a 5 milioni di euro a stagione.
Come comunicato da Sky Sport Gila il difensore sarà a Milano intorno alle 20.00 e nella giorata di venerdì effettuerà le visite mediche con i rossoneri per poi procedere alla firma sul contratto.
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