Milan, fissate le visite mediche di Gila: ecco quando

09.07.2026 17:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Milan, fissate le visite mediche di Gila: ecco quando
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Oggi a Formello nel primo giorno di visite mediche della Lazio ma, Mario Gila, ha confermato il suo addio.

Tra pochi giorni sarà un nuovo calciatore del Milan. Il difensore spagnolo ha firmato un contratto di cinque anni con i rossoneri a 5 milioni di euro a stagione.

Come comunicato da Sky Sport Gila il difensore sarà a Milano intorno alle 20.00 e nella giorata di venerdì effettuerà le visite mediche con i rossoneri per poi procedere alla firma sul contratto.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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