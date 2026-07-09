Lazio, Mandas è già carico: "Sono pronto". Poi il bilancio sull'Inghilterra... - VD

Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Mandas, dopo l'esperienza in prestito al Bournemouth, è tornato a Roma, nella Lazio, dove si prenderà il posto da titolare in virtù della cessione di Ivan Provedel all'Inter. Il greco è arrivato puntuale questa mattina a Formello per il primo giorno di raduno e le visite mediche di rito. Uscito dal training center intorno alle 11.30, si è fermato a parlare con i tifosi presenti.

Non solo foto e autografi, ma già un occhio alla prossima stagione. "Se sono pronto? Sì, sempre", ha spiegato. Poi ha proseguito facendo una sorta di bilancio dell'esperienza in Premier: "È stato bello, ma non è come qui".

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