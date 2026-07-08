Lazio, altro nuovo innesto per il settore giovanile: ecco di chi si tratta
08.07.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tra i tanti addii, ecco un nuovo arrivo in casa Lazio per il settore giovanile. Come riportato da Gazzetta Regionale, infatti, a Formello sarebbe sbarcato Alessio Magi Porretta, classe 2012 ed ex Latina e Lodigiani. Ora vestirà la maglia biancoceleste per prendere parte al prossimo campionato degli Under 15.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.