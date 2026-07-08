Calciomercato Lazio | Piccoli vuole la Fiorentina: l'obiettivo è convincere Grosso
08.07.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Roberto Piccoli. Il centravanti della Fiorentina è stato accostato alla Lazio come possibile colpo per l'attacco, visto che la società viola avrebbe aperto al trasferimento in prestito. Al momento, però, l'attaccante non sembra pensare all'addio.
Anzi, vuole essere rivalutato dopo l'ultima stagione vissuta al di sotto delle aspettative. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Piccoli avrebbe espresso la volontà di andare in ritiro con la Fiorentina per convincere il nuovo tecnico Fabio Grosso. Il suo obiettivo sarebbe quello di riuscire a conquistare un posto in squadra; in caso contrario cercherà un'alternativa. E la Lazio resta vigile.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.