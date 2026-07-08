Mattei: “Lazio, situazione critica. Ma finalmente c’è un certo movimento intorno”
Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Questo il pensiero del giornalista sul momento della Lazio: “La situazione è critica e forse finalmente è partito un certo tipo di movimento attorno alla Lazio”.
“Io mi auguro che la politica che conta, la maggioranza, intervenga. La politica deve dire al presidente di scegliere tra continuare a fare il presidente o continuare il percorso politico. Se il presidente Lotito valuta la Lazio 1 miliardo, fa capire che è una prova di forza”.
“Lotito ha interessi e orgoglio nella Lazio. La Lazio paga alla galassia-Lotito, alle sue aziende, 10 milioni all’anno, in maniera lecita certo, c’è un appalto. Fino ad ora la Lazio gli ha dato quasi 200 milioni. E poi subentra l’orgoglio della persona. La Lazio parte da quasi meno 20, tra Dia, Rovella e Pellegrini. Quindi quando si parla dei soldi che arrivano delle cessioni di adesso, si deve mettere in conto tutto”.