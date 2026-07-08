Calciomercato Lazio | Comuzzo, c'è anche il Torino: le ultime
08.07.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Caccia al centrale. Ceduti Gila e Romagnoli, la Lazio punta su un nuovo innesto in difesa. Il primo obiettivo è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, con un passato nel Barcellona. Tra i nomi sondati, però, c'è anche quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina, che potrebbe cederlo in prestito quest'estate.
Su di lui non c'è solo il club di Formello: come riportato da La Stampa, infatti, anche il Torino lo starebbe seguendo con attenzione. Oltre a lui, i granata tengono d'occhio Fortini e Pongracic. Difesa da rinnovare, quindi, per il nuovo allenatore Ignazio Abate, che riparte da Firenze per costruire il suo reparto arretrato.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.